Италия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку.

Наполі в рамках поєдинку тридцять шостого туру чемпіонату Італії вирушив у гості до Торіно та здобув перемогу з рахунком 1:0.

Долю зустрічі вирішив точний удар Фабіана Руїса у середині другого тайму, на що туринці нічим не відповіли.

Огляд матчу:

Торіно — Наполі 0:1

Гол: Руїс, 73

Торіно: Беріша – Сінго, Родрігес, Іццо (Джиджі, 70), Бремер, Войвода (Ансальді, 66) – Прат, Брекало (Пеллегрі, 81), Мандрагора (Втечі, 66), Річчі (Лінетті, 66) – Белот.

Наполі: Оспіна — Ді Лоренцо, Кулібалі, Ррахмані, Маріу Руй — Фабіан Руїс (Лоботка, 77), Замбо-Ангісса, Мертенс (Зеліньські, 68) — Інсіньє (Елмаз, 77), Лосано (Політано, 68), Осімген.