До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку.
Фіорентина - Рома, getty images
10 травня 2022, 00:59
Рома в рамках поєдинку тридцять шостого туру чемпіонату Італії вирушила в гості до Фіорентини та поступилася з рахунком 0:2.
Фіорентина забила два швидкі голи в дебюті зустрічі і змогла втримати переможний результат.
Огляд матчу:
Фіорентина — Рома 2:0
Голи: Гонсалес, 5 (пен.), Бонавентура, 11
Фіорентина: Терраччано — Венуті, Міленкович, Ігор, Бірагі (Терзіч, 90+1) — Бонавентура (Малех, 76), Амрабат, Дункан — Гонсалес (Кальєхон, 90+1), Артур Кабрал (Пьонтек, 76), Іконе (Сапонара, 90).
Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс — Карсдорп (Спінаццола, 89), Крістанте, Олівейра (Дзаньоло, 46), Верету, Залевські (Ель Шаараві, 66) — Лор. Пеллегріні (Перес, 75), Абрахам (Шомуродов, 90).
Попередження: Амрабат, Бонавентура, Дункан — Манчіні