Италия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку.

Рома в рамках поєдинку тридцять шостого туру чемпіонату Італії вирушила в гості до Фіорентини та поступилася з рахунком 0:2.

Фіорентина забила два швидкі голи в дебюті зустрічі і змогла втримати переможний результат.

Огляд матчу:

Фіорентина — Рома 2:0

Голи: Гонсалес, 5 (пен.), Бонавентура, 11



Фіорентина: Терраччано — Венуті, Міленкович, Ігор, Бірагі (Терзіч, 90+1) — Бонавентура (Малех, 76), Амрабат, Дункан — Гонсалес (Кальєхон, 90+1), Артур Кабрал (Пьонтек, 76), Іконе (Сапонара, 90).



Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс — Карсдорп (Спінаццола, 89), Крістанте, Олівейра (Дзаньоло, 46), Верету, Залевські (Ель Шаараві, 66) — Лор. Пеллегріні (Перес, 75), Абрахам (Шомуродов, 90).



Попередження: Амрабат, Бонавентура, Дункан — Манчіні