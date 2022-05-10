Италия

Наставник Ювентусу висловився напередодні фіналу Кубку Італії.

В фіналі Кубку Італії Ювентус зустрінеться з одним із лідерів чемпіонату — міланським Інтером.

Головний тренер "бьянконері" Массіміліано Аллегрі висловився щодо майбутнього поєдинку, а також прокоментував виступи Душана Влаховича.

"Коли ви граєте у фіналі, будь-якого турніру, то ви розраховуєте лише на перемогу. Це нормально, коли команда намагається виграти все. Перемога була б дійсно величною річчю. Ми дуже погано розпочали чемпіонат і нам треба реабілітуватись перед вболівальниками.

Коли нас залишив Роналду за три дні до закриття трансферного вікна, нам було дуже непросто. Ми розраховували на нього. Також ми втратили К'єзу, але згодом вирівняли своє становище.

Влахович? В Італії всім важко забивати і він не виключення. Коли до нас приїхав Роналду, то не міг забити п'ять матчів поспіль. Це нормально, тут всім важко", — наводить слова фахівця Джанлука Ді Марціо.

Нагадаємо, що матч Ювентус — Інтер відбудеться завтра о 22:00 за київським часом.

Раніше своїми думками поділився Сімоне Індзагі.