Италия

Фахівець висловився після поразки у Кубку Італії.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллергі прокоментував поразку від Інтера у фіналі Кубку Італії.

"Ми показали гарну гру, але провалили кінцівку. У нас були гравці, які не повністю готові до матчу, але вони зробили все, що могли. Результат розчаровує, але ми можемо лише подякувати гравцям за докладені зусилля.

Цей досвід піде нам на користь. Жаль, що ми так і не обіграли Інтер цього сезону – ні в Серії А, ні сьогодні, хоча хотіли взяти реванш за 0:1. Я можу лише привітати Інтер, своїх хлопців та суддю за гарну гру.

Потрапивши в топ-4, ми чогось досягли, хоча в січні здавалося, що зробити це буде дуже важко. Ми не виграли жодного трофею цього сезону. Нам потрібно зберегти цю агресивність наступного сезону. У наступному сезоні ми повинні повернутись на шлях перемог", — сказав Аллергі.

Відео голів та огляд матчу Ювентус — Інтер можна дивитись на Football.ua.