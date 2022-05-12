Италия

Форвард Наполі висловився щодо свого майбутнього.

Форвард Наполі Віктор Осімген, якого довгий час пов'язують із трансфером в інших клуб, прокоментував своє майбутнє.

Окрім того, нігерієць висловився щодо можливої ротації на тренерському містку.

"Я сподіваюсь, що буду працювати під керівництвом Лучано Спаллетті довгі роки. Ми хочемо довести нашим вболівальникам нашу любов до клубу.

Сподіваюсь поборотись за Скудетто наступного сезону, адже вони цього варті. Ми спроможні завоювати трофей", — наводить слова Осімгена Фабріціо Романо.

23-річний Осімген провів 20 матчів у складі національної збірної Нігерії (10 голів) та грав за Вольфсбург (16 матчів в усіх турнірах, 0 голів), Шарлеруа (26, 20), Лілль (38, 18) та Наполі (58, 26).

Раніше повідомлялось, що Мілан включився у боротьбу за форварда.