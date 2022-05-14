Италия

Екс-футболіст був засуджений за вимагання грошей.

Наприкінці минулого року італійська преса опублікувала несподівану новину стосовно колишнього результативного нападника Палермо Фабріціо Мікколі, якого було засуджено до 3,5 років перебування за гратами за справою щодо вимагання грошей.

Із того часу адвокати екс-гравця збірної Італії наполегливо намагалися скоротити строк перебування власного підзахисного у в’язниці, або ж бодай змінити умови покарання.

Зрештою, суддя міста Венеція погодився на те, аби Мікколі відбував свій строк у вигляді умовного, перебуваючи про цьому на виховних роботах у футбольній школі Саленто, із відповідною забороною наближатися до своїх колишніх жертв.

Нагадаємо, що за часи виступів у Палермо (2007-13) Фабріціо відзначився 81 голом та 49 гольовими передачами в 179 матчах.