Италия

"Партенопейці" мають набір зберегти захисника в команді.

Основний центральний захісник Наполі Амір Ррахмані близький до того, щоб підписати нову довгострокову угоду із клубом.

"Адзуррі" ведуть переговори із футболістом щодо продовження контракту до літа 2027 року, повідомляє Ніколо Скіра. Боси хочуть таким чином захиститись від потенційних претендентів на гравця збірної Косова.

Відзначимо, що діюча угода Ррахмані та Наполі розрахована до літа 2024 року.

В поточному сезоні косовар зіграв 40 матчів за "партенопейців", забивши чотири голи.

Раніше повідомлялось про інтерес мадридського Реалу до одного з хавбеків Наполі.