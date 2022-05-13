Испания

Італійський тренер хотів би бачити у своїй команді півзахисника.

Реал розглядає різні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Sport Mediaset, мадридці спробують підписати Фабіана Руїса влітку 2023 року, коли він стане вільним агентом.

Джерело стверджує, що трансфер іспанця – особиста ініціатива нинішнього головного тренера Карло Анчелотті.

У поточному сезоні на рахунку Руіса 30 поєдинків за Наполі у всіх турнірах, в яких він забив шість м'ячів та віддав чотири результативні передачі.

Нагадаємо, що Барселона охолола до Фабіана Руїса.