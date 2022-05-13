Італійський тренер хотів би бачити у своїй команді півзахисника.
Фабіан Руїc, getty images
13 травня 2022, 20:27
Реал розглядає різні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Sport Mediaset, мадридці спробують підписати Фабіана Руїса влітку 2023 року, коли він стане вільним агентом.
Джерело стверджує, що трансфер іспанця – особиста ініціатива нинішнього головного тренера Карло Анчелотті.
У поточному сезоні на рахунку Руіса 30 поєдинків за Наполі у всіх турнірах, в яких він забив шість м'ячів та віддав чотири результативні передачі.
Нагадаємо, що Барселона охолола до Фабіана Руїса.