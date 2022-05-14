Италия

Гравець Роми може змінити команду найближчим часом.

Італійські клуби починають складати свої шорт-листи на майбутнє трансферне вікно и вже внесли туди перші призвища.

Так, в сферу інтересів Мілана та Ювентуса потрапив опорний півзахісник Роми Брайан Крістанте, повідомляє Tuttosport.

Цілком ймовірно, що римляни погодяться продати свого футболіста, адже контракт італійця розрахований до літа 2023 року і Крістанте доки не квапиться підписувати більш довгострокову угоду.

Transfermarkt оцінює хавбека в 20 млн євро.

В поточному сезоні на рахунку Крістанте 46 матчів у футболці "вовків", в яких він забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що сама Рома зацікавлена в підписанні Пауло Дібали.