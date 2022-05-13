Италия

Керманич "вовків" особисто зацікавлений у аргентинському форварді.

Нападник туринського Ювентуса Пауло Дібала ухвалив рішення не продовжувати контракт зі своїм поточним клубом, що закінчується наприкінці цього сезону.

Раніше з'являлася інформація, що міланський Інтер є головним претендентом на 28-річного аргентинця, проте Рома може стати на заваді планам "нерадзуррі" отримати гравця.

Як повідомляє Corriere dello Sport, головний тренер "вовків" Жозе Моуріньо особисто зацікавлений у Дібалі, тому попросив керівництво клубу спробувати оформити його трансфер у літнє трансферне вікно.

За інформацією джерела, сам аргентинець не проти вислухати пропозицію Роми, тож сторони вже запланували зустріч.

У поточному сезоні Серії А Пауло Дібала провів 27 матчів, у яких забив 10 голів та віддав 5 асистів.