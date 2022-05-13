Керманич "вовків" особисто зацікавлений у аргентинському форварді.
Пауло Дібала, Getty Images
13 травня 2022, 14:33
Нападник туринського Ювентуса Пауло Дібала ухвалив рішення не продовжувати контракт зі своїм поточним клубом, що закінчується наприкінці цього сезону.
Раніше з'являлася інформація, що міланський Інтер є головним претендентом на 28-річного аргентинця, проте Рома може стати на заваді планам "нерадзуррі" отримати гравця.
Як повідомляє Corriere dello Sport, головний тренер "вовків" Жозе Моуріньо особисто зацікавлений у Дібалі, тому попросив керівництво клубу спробувати оформити його трансфер у літнє трансферне вікно.
За інформацією джерела, сам аргентинець не проти вислухати пропозицію Роми, тож сторони вже запланували зустріч.
У поточному сезоні Серії А Пауло Дібала провів 27 матчів, у яких забив 10 голів та віддав 5 асистів.