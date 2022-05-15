Италия

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 37-го туру італійської Серії А, у якому зіграють Мілан та бергамаська Аталанта.

У рамках 37-го туру Мілан на власному полі прийматиме бергамаську Аталанту в умовах чемпіонських перегонах.

Стефано Пьолі, на тлі перемоги над Вероною (3:1), вирішив не змінювати стартовий склад власної команди.

Джан П'єро Гасперіні, після звитяги в грі проти Спеції (3:1), відправив у трійку захисту Фройлера, поруч із яким зіграє Джимсіті, а Пессіна та Хатебур відправляться до центральної лінії. Руслан Маліновський розпочне гру на лаві для запасних.

Мілан: Меньян — Калабрія, Калулу, Томорі, Ернандес — Тоналі, Кесс'є — Салемакерс, Круніч, Леау — Жиру.

Запасні: Тетерушану, Міранте, Бало-Туре, Романьолі, Флоренці, Габбія, Беннасер, Діас, Мессіас, Бакайоко, Ібрагімовіч, Ребіч.



Аталанта: Муссо — Паломіно, Фройлер, Джимсіті — Дзаппакоста, Пессіна, де Роон, Хатебур — Копмейнерс — Муріель, Пашаліч.