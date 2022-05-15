Италия

Український півзахисник отримав жовту картку у грі проти Мілана.

У рамках 37 туру чемпіонату Італії Аталанта на виїзді протистояла Мілану. Поєдинок завершився перемогою "россонері" – 2:0.

На 55-й хвилині гри український півзахисник вийшов на заміну, а на 87-й хвилині отримав жовту картку.

Це означає, що сезон для Малиновського завершено через перебір жовтих карток.

Заключний матч сезону Аталанта проведе 22 травня — колектив Джан П'єро Гасперіні вдома прийме Емполі о 16:00 за київським часом.