Український півзахисник отримав жовту картку у грі проти Мілана.
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ. GETTY IMAGES
15 травня 2022, 20:59
У рамках 37 туру чемпіонату Італії Аталанта на виїзді протистояла Мілану. Поєдинок завершився перемогою "россонері" – 2:0.
На 55-й хвилині гри український півзахисник вийшов на заміну, а на 87-й хвилині отримав жовту картку.
Це означає, що сезон для Малиновського завершено через перебір жовтих карток.
Заключний матч сезону Аталанта проведе 22 травня — колектив Джан П'єро Гасперіні вдома прийме Емполі о 16:00 за київським часом.