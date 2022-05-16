Италия

Підопічні Індзагі продовжують погоню за сусідами по місту.

В передостанньому турі італійської Серії А Інтер в гостях переграв Кальярі.

В середині другого тайму Дарміан скористався подачею Перішича та відкрив рахунок в матчі. Лаутаро ще в першому таймі мав дві прекрасні нагоди збільшити відрив в рахунку, але зробив це лише на 51 хвилині зустрічі, поразивши дальній кут воріт.

Кальярі доволі швидко відігрався зусиллями Лікоянніса, але заміни в складі господарів поля не принесли результату, а під завісу матчу Лаутаро відзначився дублем та поставив крапку в матчі.

Кальярі — Інтер 1:3

Голи: Лікоянніс,64 — Дарміан, 25, Мартінес, 51, 84

Кальярі: Краньо — Лікоянніс, Альтаре (Карбоні, 79), Чеппітеллі, Белланова — Далберт (Перрейро, 86), Грассі, Марін (Базеллі, 79), Рог (Нандес, 56) — Жоао Педро, Паволетті (Кейта, 56)

Інтер: Ханданович — Бастоні (Д'Амброзіо, 70), де Врей, Шкрініар — Перішич, Чалханоглу, Брозович, Барелла (Гальярдіні, 58), Дарміан (Думфріс, 58) — Мартінес (Санчес, 85), Джеко (Корреа, 70)

Попередження: Чалханоглу, Дарміан.