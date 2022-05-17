Італійський спеціаліст є кандидатом на цю посаду.
РОБЕРТО ДЕ ДЗЕРБІ, ФК ШАХТАР
17 травня 2022, 15:45
Президент Болоньї Джої Сапуто прибуде до Італії, щоб ухвалити кілька важливих рішень.
Зокрема, йтиметься про майбутнє головного тренера команди Сініші Михайловича. Його позиції є невпевненими після непростого сезону.
За інформацією Tutto Atalanta, Болонья може запропонувати посаду головного тренера Роберто Де Дзербі. Італійський клуб може забезпечити йому заробітну плату в два мільйони євро за сезон.
Раніше Де Дзербі повідомив, що Шахтар дозволив йому шукати новий клуб.