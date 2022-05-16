Украина

Італійський тренер може більше не повернутись в Україну.

Головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі розповів, що керівництво "гірників" дозволило йому шукати нову команду.

"Кілька днів тому я повернувся з місячного турне з Шахтарем. З нами був лише один бразилець Марлон та ізраїльтянин Манор Саломон. Ми зробили благодійний тур, щоб фізично вивезти гравців із країни, бо вони не могли виїхати, і для товариських матчів, усі доходи від яких підуть українському народу. Я сьогодні в Римі, але в Україні люди живуть тим самим життям, що й кілька тижнів тому.

Моє майбутнє? Я не знаю, чекаю. Це питання не контракту, тому що я маю дозвіл на пошуки іншої команди.

Пропрацювати ще один рік у Шахтарі означало б бодай частково закрити рану команди, яку забрали з моїх рук не з футбольних причин. Це важко уявити тренеру, який живе, щоб прогресувати та змушувати гравців рости.

Від жодної італійської команди я не отримував пропозицію. Я – італієць, а Італія – найкрасивіша країна з усіх. Там ти живеш краще, ніж будь-де. Я шукаю умови, щоб тренувати. Якщо це буде в Італії, я буду щасливішим. Якщо ні, це означає, що я покращусь в інших аспектах", — наводить слова Де Дзербі Tuttomercatoweb.com.

Раніше повідомлялося, що Де Дзербі скоро розірве контракт із Шахтарем і може очолити Наполі.