Стали відомі подробиці травми колумбійця.
луіс муріель, getty images
17 травня 2022, 19:15
Форвард Аталанти Луіс Муріель отримав ушкодження в матчі проти Мілану та був змушений достроково завершити матч, який його команда програла 2:0.
Колумбієць отримав ушкодження внутрішньої зв'язки лівого коліна та може пропустити останній матч чемпіонату Італії проти Емполі.
ВІдзначимо, що Аталанта продовжує боротьбу за місце в Лізі конференцій, переслідуючи Рому, що розташувалась на шостій сходинці в турнірній таблиці.
Нагадаємо, що матч Аталанта — Емполі відбудеться 22 травня о 16:00 за київським часом.
Раніше стало відомо, що Руслан Маліновський також пропустить заключний матч сезону.