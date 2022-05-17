Италия

Стали відомі подробиці травми колумбійця.

Форвард Аталанти Луіс Муріель отримав ушкодження в матчі проти Мілану та був змушений достроково завершити матч, який його команда програла 2:0.

Колумбієць отримав ушкодження внутрішньої зв'язки лівого коліна та може пропустити останній матч чемпіонату Італії проти Емполі.

ВІдзначимо, що Аталанта продовжує боротьбу за місце в Лізі конференцій, переслідуючи Рому, що розташувалась на шостій сходинці в турнірній таблиці.

Нагадаємо, що матч Аталанта — Емполі відбудеться 22 травня о 16:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що Руслан Маліновський також пропустить заключний матч сезону.