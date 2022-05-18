Италия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку.

Команда Олександра Петракова здобула чергову перемогу на шляху підготовки до важливої гри проти Шотландії.

Збірна України тричі вразила ворота суперника, на що італійська команда змогла відповісти лише одним голом.

Огляд матчу:

Емполі — Україна 1:3

Голи: Ла Мантія, 45 — Яремчук, 26, Караваєв, 46, Піхальонок, 53



Емполі: Уїкані (Хваліч, 78) — Болі, Ісмайлі, Штулац, Гендерсон — Фаццині, Ла Мантія, Какаче — Байрамі — Бальданці (Содеро, 81), Віті.



Україна: Пятов (Бущан, 46) — Караваєв, Забарний, Попов (Бондар, 78), Матвієнко — Піхальонок (Сидорчук, 84), Степаненко — Циганков (Зубков, 78), Шапаренко, Мудрик (Буяльський, 83) — Яремчук (Довбик, 78).