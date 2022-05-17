ЧМ-2022. Отбор

Україна здолала Емполі в контрольному поєдинку

Колектив Олександра Петракова здобув чергову перемогу на шляху підготовки до гри проти Шотландії

Емполі — Україна, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Емполі — Україна 1:3

Голи: Ла Мантія, 45 — Яремчук, 26, Караваєв, 46, Піхальонок, 53



Емполі: Уїкані (Хваліч, 78) — Болі, Ісмайлі, Штулац, Гендерсон — Фаццині, Ла Мантія, Какаче — Байрамі — Бальданці (Содеро, 81), Віті.



Україна: Пятов (Бущан, 46) — Караваєв, Забарний, Попов (Бондар, 78), Матвієнко — Піхальонок (Сидорчук, 84), Степаненко — Циганков (Зубков, 78), Шапаренко, Мудрик (Буяльський, 83) — Яремчук (Довбик, 78).