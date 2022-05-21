Италия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Серії A.

Першими завершити цьогорічний розіграш італійської Серії A напередодні випала честь Торіно та римській Ромі, яка вже активно готується до фіналу Ліги конференцій УЄФА. Зрештою, "вовки" забезпечили собі виступи в наступному сезоні Ліги Європи без будь-яких додаткових умов, завдячуючи впевненій перемозі на полі туринського колективу.

Огляд матчу:

Торіно — Рома 0:3

Голи: Абрахам, 33, 42 (пен.), Пеллегріні, 78 (пен.)

Торіно: Беріша — Аїна, Зіма, Родрігес (Бонджорно, 46), Ансальді (Сек, 46) — Лукіч, Річчі (Мандрагора, 84), Побега — Прат, Брекало (П’яца, 46) — Белотті (Пеллегрі, 68).

Рома: Патрісіу — Манчіні, Кумбулла, Ібаньєс — Спінаццола (Вінья, 83), Верету, Олівейра (Крістанте, 58), Залевські (Карсдорп, 58) — Лор. Пеллегріні (Ель Шаараві, 83) — Шомуродов (Дзаньоло, 76), Абрахам.

Попередження: Ансальді, Бонджорно — Ібаньєс, Шомуродов.

Джерело: MEGOGO.