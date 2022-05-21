Захисник потрапив до шорт-листу деяких топ-клубів.
глейсон бремер (ліворуч), getty images
21 травня 2022, 10:45
Захисник Торіно Глейсон Бремер змінить клуб під час літнього трансферного вікна.
Довгий час міланський Інтер веде переговори із оточенням футболіста щодо можливого співробітництва, повідомляє Фабрціо Романо.
Окрім "змій", в послугах бразильця зацікавлена низка клубів АПЛ та Франції.
У поточному сезоні 25-річний футболіст провів 33 гри: на його рахунку три голи і одна результативна передача.
Раніше стало відомо, що Бремер став найкращим захісником сезону Серії А.