Италия

Захисник потрапив до шорт-листу деяких топ-клубів.

Захисник Торіно Глейсон Бремер змінить клуб під час літнього трансферного вікна.

Довгий час міланський Інтер веде переговори із оточенням футболіста щодо можливого співробітництва, повідомляє Фабрціо Романо.

Окрім "змій", в послугах бразильця зацікавлена низка клубів АПЛ та Франції.

У поточному сезоні 25-річний футболіст провів 33 гри: на його рахунку три голи і одна результативна передача.

Раніше стало відомо, що Бремер став найкращим захісником сезону Серії А.