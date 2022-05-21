Уругваєць може продовжити кар'єру в іншому клубі Серії А.
матіас весіно, getty images
21 травня 2022, 13:15
Півзахісник міланського Інтеру та збірної Уругваю Матіас Весіно потрапив до сфери інтересів Лаціо.
Римляни запропонували хавбеку трирічний контракт із заробітною платою в 1.8 млн євро на рік, повідомляє Ніколо Скіра.
Контракт футболіста із "нерадзуррі" розрахований до кінця поточного сезону, тож Весіно може дістатися Лаціо безкоштовно.
В поточному сезоні Весіно провів 23 матчі за Інтер у всіх турнірах, в яких відзначився одним забитим м'ячем.
Раніше повідомлялось, що Інтер зацікавлений в підписанні Мхітаряна.