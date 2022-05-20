Италия

Досвідчений півзахисник може змінити клубну прописку.

Інтер розглядає варіанти посилення середньої лінії поля у найближче трансферне вікно.

Як повідомляє видання Gazzetta dello Sport, Інтер націлився на півзахисника Роми Генріха Мхітаряна.

У поточному сезоні на рахунку Мхітаряна 43 матчі у футболці Роми, в яких він забив п'ять м'ячів, а також віддав дев'ять результативних передач.

Нагадаємо, що Рома продвинулась в перемовинах із Мхітаряном щодо нового контракту.