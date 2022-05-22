Италия

Наставник "фіалок" поділився своїми думками після гри із Ювентусом.

Головний тренер Фіорентини Вінченцо Італьяно прокоментував перемогу своєї команди у матчі 38 туру італійської Серії А над Ювентусом, яка дозволила "фіалкам" вийти до єврокубків наступного сезону.

"Останні кілька ігор не були позитивними, тому ми знали, що сьогодні не можемо помилитися. Я вітаю хлопців та всю Флоренцію з тим, як вони підтримували нас протягом усього сезону. Це визначне досягнення, тому що ми знали, що маємо відрізнятися від минулого сезону, але не думали, що це буде так. Це шедевр, ми дуже щасливі. Із самого початку було видно, що команда зростала.

Як і належить, ми дочекалися кінця сезону, щоб обговорити подальшу співпрацю. Ми зустрінемося з керівництвом у найближчі кілька днів. Для шлюбу потрібна згода двох", — наводить слова Італьяно Sky Sport Italia.

За підсумками сезону Фіорентина набрала 62 очки після 38 ігор і посіла сьоме місце у турнірній таблиці Серії А, випередивши Аталанту. Таким чином, "фіалки" зіграють у кваліфікації Ліги конференцій.