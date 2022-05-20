Франция

Аргентинський вінгер залишить паризький гранд та веде переговори з Ювентусом.

Атакуючий півзахисник Парі Сен-Жермен Анхель Ді Марія, у якого закінчується контракт наприкінці цього сезону, попрощався зі своїми одноклубниками.

34-річний аргентинець залишить паризький гранд на правах вільного агента наступного літа.



Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, Ді Марія протягом останніх кількох тижнів продовжує вести переговори з туринським Ювентусом про трансфер.

Переговори перебувають на завершальній стадії – стверджує журналіст.