Италия

Нинішнього сезону Коваленко провів 26 матчів.

Сьогодні, 22 травня, відбудеться матч заключного 38 туру італійської Серії А між Спецією та Наполі.

Тренерський штаб Спеції вже визначився зі стартовим складом на матч і, на жаль, український півзахисник Віктор Коваленко залишився на лаві запасних.

Нинішнього сезону Коваленко провів 26 матчів, у яких забив один гол і віддав чотирьох асистів.

Нагадаємо, матч Спеція — Наполі розпочнеться о 13:30 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.