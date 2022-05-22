Чилійський хавбек може розірвати контракт із Інтером та перебратися до Фламенго.
Артуро Відаль, Getty Images
22 травня 2022, 15:57
Центральний півзахисник Інтера Артуро Відаль, чий контракт із його чинним клубом спливає влітку 2023 року, незабаром може змінити команду на правах вільного агента.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 35-річний чилієць веде переговори з керівництвом "нерадзуррі" щодо дострокового розірвання нинішньої угоди.
За інформацією джерела, бразильський Фламенго вже запропонував Відалю контракт терміном на два роки.
У поточному сезоні досвідчений чилієць провів за Інтер 40 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 2 голи та віддав 4 асисти.