Италия

Чилійський хавбек може розірвати контракт із Інтером та перебратися до Фламенго.

Центральний півзахисник Інтера Артуро Відаль, чий контракт із його чинним клубом спливає влітку 2023 року, незабаром може змінити команду на правах вільного агента.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 35-річний чилієць веде переговори з керівництвом "нерадзуррі" щодо дострокового розірвання нинішньої угоди.

За інформацією джерела, бразильський Фламенго вже запропонував Відалю контракт терміном на два роки.

У поточному сезоні досвідчений чилієць провів за Інтер 40 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 2 голи та віддав 4 асисти.