Италия

"Червоно-сині" вирушили до Серії Б.

Визначилася третя команда, що залишає елітний дивізіон чемпіонату Італії.

У 38 турі Серії А Кальярі не зумів обіграти Венецію (0:0), тим самим втративши шанси залишитися у найвищому дивізіоні.

Таким чином, "сардинці" набрали 30 очок та посіли 18 місце.

У паралельному матчі Салернітана поступилася Удінезе (0:4), але 31 очок вистачило, щоб залишитись у Серії А.

Нагадаємо, що раніше елітний дивізіон залишили Венеція та Дженоа.