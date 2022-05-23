"Червоно-сині" вирушили до Серії Б.
ФК Кальярі, Getty Images
23 травня 2022, 00:12
Визначилася третя команда, що залишає елітний дивізіон чемпіонату Італії.
У 38 турі Серії А Кальярі не зумів обіграти Венецію (0:0), тим самим втративши шанси залишитися у найвищому дивізіоні.
Таким чином, "сардинці" набрали 30 очок та посіли 18 місце.
У паралельному матчі Салернітана поступилася Удінезе (0:4), але 31 очок вистачило, щоб залишитись у Серії А.
Нагадаємо, що раніше елітний дивізіон залишили Венеція та Дженоа.