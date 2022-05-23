Италия

Голкіпер продовжить виступи в Італії.

Контракт словенського воротаря міланського Інтера Саміра Хандановича завершується вже найближчим часом, проте ще раніше італійська преса повідомляла про бажання "змій" залишити досвідченого виконавця в своєму складі ще на бодай на один сезон.

37-річ страж воріт у цьому сезоні провів 50 матчів, пропустивши 40 голів та 21 раз зігравши "на нуль", що в підсумку все одно не допомогло його команді захистити чемпіонський титул, але створило вагомий внесок до перемог у Кубку та Суперкубку Італії.

Зрештою, у останньому турі Інтер переміг генуезьку Сампдорію (3:0), після чого Самір особисто вийшов до журналістів із наступною заявою:

"Я залишуся в Інтері ще на один рік", — надав коротку відповідь футболіст.

Таким чином, можна очікувати, що Ханданович проведе в складі "змій", як мінімум, 11 років своєї професійної кар’єри, після переходу з Удінезе влітку 2012 року.