Италия

Досвідчений голкіпер продовжить виступати за команду.

Інтер активно розглядає варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно, але й не забуває про внутрішні ресурси.

Як повідомляє видання Calciomercato, досвідчений голкіпер Самір Ханданович погодив новий контракт із Інтером.

Діюча угода Хандановича розрахована до літа 2022 року. Цього сезону він провів 45 матчів, з яких 20 на нуль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що доля Перішича та Хандановича вирішиться після завершення сезону.