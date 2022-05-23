Италия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Серії A.

Мілан напередодні завершив чемпіонські перегони в італійській Серії A упевненою гостьовою перемогою над Сассуоло. До воріт "нероверді" відправилися одразу три м’ячі, які потім "россонері" із задоволенням обміняли їх на заповітний трофей.

Огляд матчу:

Сассуоло — Мілан 0:3

Голи: Жиру, 17, 32, Кесс’є, 36

Сассуоло: Консіглі (Саталіно, 82) — Мюлдур, Айхан, Феррарі (Пелузо, 82), Кіріопулос — Фраттезі (Траоре, 58), Лопес (Маньянеллі, 46), Матеус — Берарді (Дефрель, 68), Распадорі — Скамакка.

Мілан: Меньян — Ернандес, Томорі (Романьолі, 81), Калулу, Калабріа — Кессьє, Тоналі (Беннасер, 46), Круніч (Діас, 72), Салемакерс (Флоренці, 81), Леау — Жиру (Ібрагімовіч, 72).

Попередження: Лопес, Кіріопулос — Тоналі.



Джерело: MEGOGO.