Италия

У Турині більше не розраховують на валлійського півзахисника.

Незважаючи на те, що нинішній контракт центрального півзахисника Аарона Ремзі з Ювентусом спливає влітку 2023 року, сам футболіст може змінити клубну прописку вже цього літа, причому на правах вільного агента.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, керівництво туринської команди розглядає варіант із достроковим розірванням угоди з 31-річним валійцем, який другу половину цього сезону провів на правах оренди у шотландському Рейнджерс.

Причиною є висока заробітна плата Ремзі, яка становить 7 мільйонів євро на рік. Ювентус оцінює контракт гравця і спробує його розірвати за взаємною згодою сторін.

Минулого сезону Аарон Ремзі провів у всіх турнірах на клубному рівні 18 матчів, у яких забив 2 голи і віддав 2 асисти.