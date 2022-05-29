Италия

"Нерадзуррі" залишилося домовитися з Торіно.

Центральний захисник Торіно Бремер може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно, залишившись при цьому в італійській Серії А.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, Інтер погодив контракт із 25-річним бразильцем, за умовами якого гравець зароблятиме 3 мільйони євро за сезон.

Тим не менш, трансфер поки що не завершено. Найближчими кількома днями "нерадзуррі" зустрінуться з керівництвом Торіно, щоб спробувати завершити процедуру підписання.

У сезоні-2021/22 чемпіонату Італії Бремер провів за Торіно 33 матчі, в яких забив 3 голи та віддав 1 асист.