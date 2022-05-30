Италия

Захисник Лаціо не визначився щодо подальшого майбутнього в клубі.

Римський Лаціо заручився довгостроковими взаєминами з центральним захисником Франческо Ачербі ще наприкінці 2020 року, однак під час цього сезону нерідко з’являлася інформація, що досвідчений футболіст може залишити клуб вже під час літнього трансферного вікна.

Зрештою, інтерес до підписання 34-річного виконавця почав висловлювати новачок італійської Серії A зразка прийдешнього розіграшу — Монца.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, "біло-червоні" найближчим часом спробують домовитися з "орлами" щодо трансферу їхнього футболіста.

У цьому сезоні Ачербі відіграв 36 матчів, забивши чотири м’ячі та віддавши дві гольові передачі.