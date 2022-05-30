Италия

Український футболіст зацікавив італійський колектив.

Артем Довбик може поповнити склад Торіно, якщо звідти піде Андреа Белотті, повідомляє коментатор Віктор Вацко.

За його інформацією, Белотті ще не ухвалив рішення про своє майбутнє. Торіно запропонував йому контракт на чотири роки із заробітною платою три мільйони євро за сезон.

Якщо Белотті піде, то Артем Довбик із Дніпро-1 – пріоритет на заміну італійському бомбардиру. Йдеться про 10-12 мільйонів євро як суму компенсації, однак у Дніпра-1 поки що немає офіційних пропозицій.

Крім того, інтерес до Довбика виявляє Болонья.

В достроково завершеному сезоні УПЛ нападник зіграв 17 матчів, в яких забив 14 м'ячів та віддав п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялось про інтерес Бешикташа до Довбика.