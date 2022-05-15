Украина

Турецький клуб знову спробує підписати 24-річного українця.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини. Про це повідомляє Fotomac.

За інформацією джерела, у послугах 24-річного українця зацікавлений Бешикташ, котрий готовий платити футболістові зарплату у розмірі 1,1 мільйона євро на рік. В УПЛ він заробляє близько 400 тисяч євро.

Також наголошується, що Добвик не проти переходу, але клуби ще не обговорювали можливий трансфер футболіста.

Цього сезону Добвик провів 17 матчів, у яких забив 14 голів і віддав чотири асисти.