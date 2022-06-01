Италия

Італійський клуб відшукав собі посилення в середняку АПЛ.

Італійський Наполі продовжує підшукувати варіанти для посилення своєї лінії захисту навіть після придбання Жуана Жезуса та Матіаса Олівейри.

Як повідомляє італійська преса, черговою ціллю "південців" може стати виконавець англійського Брайтона Лео Естігор, який уже мав досвід виступів у Серії A в цьому сезоні, коли грав на правах оренди в генуезькій Дженоа.

22-річний норвезький виконавець може обійтися Наполі в 3 млн євро та певні бонусні виплати, якщо Брайтон погодиться з їхньою першою пропозицією.

Окрім того, "чайки" прагнуть отримати в майбутньому ще й певний відсоток від можливого продажу футболіста до іншого клубу.

У цьому сезоні Естігор загалом відіграв 30 матчів у всіх змаганнях, забивши два голи.