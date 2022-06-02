Италия

Директор "россонері" прокоментував чутки навколо форварда команди.

Успішна гра форварда Мілану Рафаеля Леау породила нову хвилю чутків навколо футболіста.

Технічний директор чемпіонів Італії Паоло Мальдіні прокоментував інформацію ЗМІ, щодо можливого продажу португальця.

"Звісно, що Леау не продається. Коли ми купили його у Ліллю, то одразу поставили клаусулу в 150 млн євро, адже ми розуміли, що він — необроблений діамант.

Рафаель продовжує зростати як футболіст, ми це бачимо. Якщо в майбутньому Мілан не буде відповідати рівню Леау чи навпаки — все може змінитись. Але зараз все йде пропорційно", — наводить слова функціонера Football Italia.

В минулому сезоні на рахунку нападника 14 голів та 10 ассистів у 42 матчах за Мілан.

Раніше повідомлялось, що Мальдіні може залишити Мілан.