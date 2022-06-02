Италия

Футболіст став ще ближче до свого колишнього клубу.

Колишній півзахісник Манчестер Юнайтед Поль Погба дуже близький до повернення в туринський Ювентус.

Боси "старої синьори" отримали усні гарантії від представників француза та самого хавбека про перехід, повідомляє Sky Sports. Очікується, що контракт буде підписаний вже наступного тижня.

У минулому сезоні Погба провів 27 матчів: на його рахунку 1 гол та 9 результативних передач.

Раніше стала відома майбутня заробітна плата француза в стані Ювентусу.