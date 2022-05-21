Италия

Французький півзахисник погодився перейти у туринський колектив.

Поль Погба близький до переходу у Ювентус, повідомляє Gazzetta dello Sport

За інформацією джерела, 29-річний футболіст підпише угоду на три роки із заробітною платою 7,5 мільйонів євро за сезон.

При цьому, з урахуванням бонусів, сума може становити 10 мільйонів.

У поточному сезоні Поль Погба провів за МЮ 27 матчів у всіх турнірах, у яких він забив один гол та віддав дев'ять асистів.

Раніше повідомлялося, що Погба відмовив Манчестер Сіті через фанатів Манчестер Юнайтед.