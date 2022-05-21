Французький півзахисник погодився перейти у туринський колектив.
ПОЛЬ ПОГБА, GETTY IMAGES
21 травня 2022, 13:28
За інформацією джерела, 29-річний футболіст підпише угоду на три роки із заробітною платою 7,5 мільйонів євро за сезон.
При цьому, з урахуванням бонусів, сума може становити 10 мільйонів.
У поточному сезоні Поль Погба провів за МЮ 27 матчів у всіх турнірах, у яких він забив один гол та віддав дев'ять асистів.
Раніше повідомлялося, що Погба відмовив Манчестер Сіті через фанатів Манчестер Юнайтед.