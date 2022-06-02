Италия

Італійський клуб розглядає всі варіанти посилення лінії атаки.

Торіно досі не визначився із новим нападником, повідомляє TuttoSport

За інформацією джерела, пріоритетом був Артем Довбік, однак після вильоту Кальярі до Серії Б, туринський клуб розглядає можливість придбання Жуана Педро.

Крім того, 30-річний футболіст коштуватиме приблизно сім мільйонів євро, а за українця Дніпро-1 просить мінімум 12 мільйонів.

Ще одна перевага Педро перед Довбиком, що йому не потрібен час на адаптацію.

Однак, якщо Торіно покине Андреа Белотті, то не виключено, що туринці намагатимуться придбати відразу двох гравців.

В достроково завершеному сезоні УПЛ Довбик зіграв 17 матчів, в яких забив 14 м'ячів та віддав п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялось про інтерес Бешикташа до Довбика.