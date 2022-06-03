Италия

Хавбек Брюгге може поповнити стан "россонері".

Чемпіон Італії Мілан продовжує роботу на трансферному ринку в пошуках підсилення складу напередодні нового розіграшу Серії А.

"Россонері" звернули свою увагу на талановитого гравця Брюгге Шарля Де Кетеларе, повідомляє Goal.

Бельгійці, в свою чергу, очікують отримати за свого півзахісника не менш як 20 млн євро. Окрім того, Мілан звернув свою увагу на Глейсона Бремера з Торіно в зв'язку із тим, що трансфер Ботмана дещо застопорився.

В поточному сезоні Де Кетеларе провів 49 матчів за Брюгге, в яких забив 18 м'ячів та віддав 10 результативних передач.

Раніше повідомлялось про інтерес Мілану до Гьотце.