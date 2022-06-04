Италия

"Нероверді" задоволені грою резервного голкіпера.

Сассуоло готовий пролонгувати контракт другого голкіпера команди Джанлуки Пеголо ще на один рік.

В клубі задоволені виступами резервіста та не бачать причин не зробити цього, повідомляє Ніколо Скіра.

Відзначимо, що 41-річний Пеголо грає за свій поточний клуб із 2013 року.

В минулому сезоні виконавець зіграв один матч у Серії А, а також два матчі в Кубку Італії, пропустивши сумарно п'ять голів, одного разу зберігши свої ворота у недоторканності.

Раніше повідомлялось про інтерес Роми до одного з хавбеків Сассуоло.