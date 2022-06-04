Іспанський вінгер може перебратися до табору неаполітанців.
Жерар Деулофеу, getty images
04 червня 2022, 19:59
Наполі розглядає варіанти посилення складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє Ніколо Скіра, неаполітанці хочуть підписати іспанського вінгера Удінезе Жерара Деулофеу.
Авторитетний журналіст стверджує, що футболісту запропонували контракт до літа 2026 року. Переговори з Удінезе відбудуться найближчими днями.
Зазначимо, що цього сезону Деулофеу провів 35 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився 13 голами та п'ятьма результативними передачами.
Нагадаємо, що Наполі веде переговори з Брайтоном щодо центрального захисника.