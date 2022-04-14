Италия

Форвард не захотів переходити до Інтера або Мілана.

Джанлука Скамакка підписав новий контракт із Сассуоло до 30 червня 2026 року — повідомив офіційний сайт “нероверді”.

В Італії вважаюсь, що вже зараз 23-річний форвард повинен замінити Чіро Іммобіле у національній збірній, а Мілан і Інтер запрошували його приєднатися до себе.

Незважаючи на подовження контракту з Сассуоло, Інтер продовжує розглядати можливість придбати нападника у майбутньому.

У сезоні-2021/22 Скамакка зіграв 30 матчів у Серії А та забив 13 м'ячів.