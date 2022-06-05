Италия

Гравець оборони був визначальним у підсумковому успіху команди Пьолі в Серії A.

Цей сезон італійської Серії A ознаменувався першою за багато років перемогою Мілану в національній першості, яку важко було б уявити без центрального захисника "россонері" Фікайо Томорі, який тільки на початку футбольного року остаточно завершив свій перехід із лондонського Челсі.

За цей час англієць відіграв у 40 матчах, забивши один гол.

Оскільки чинна угода між 24-річним виконавцем та клубом дійсна до 2025 року, то Мілан вирішив зробити невеликий комплімент власному гравцеві, підвищивши рівень його заробітної платні.

Наразі сторони ведуть перемовини стосовно оновленої угоди з додатковим роком виступів Томорі в складі "россонері", у той час як оклад виконавця зросте до рівня 3,5 млн євро на рік.