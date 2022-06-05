Италия

Туринський клуб та французький хавбек продовжують переговори про трансфер.

Як раніше стало відомо, центральний півзахисник Поль Погба залишить Манчестер Юнайтед цього літа на правах вільного агента через спливаючий контракт.

Одним із головних претендентів на 29-річного француза є туринський Ювентус, який продовжує контактувати зі своїм колишнім гравцем та запланував з ним черговий етап переговорів про повернення.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, один із грандів італійської Серії А готовий запропонувати Погба зарплату у розмірі 8 мільйонів євро за сезон, не рахуючи різних бонусів.

Також джерело стверджує, що Реал Мадрид на даному етапі не претендує на Погба, оскільки його головною метою в центр поля залишається талановитий Орельєн Чуамені з Монако.

Певно, як писалося раніше, головним конкурентом Ювентуса за підписання Погба стане Парі Сен-Жермен.