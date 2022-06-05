Туринський клуб та французький хавбек продовжують переговори про трансфер.
Поль Погба, Getty Images
05 червня 2022, 10:55
Як раніше стало відомо, центральний півзахисник Поль Погба залишить Манчестер Юнайтед цього літа на правах вільного агента через спливаючий контракт.
Одним із головних претендентів на 29-річного француза є туринський Ювентус, який продовжує контактувати зі своїм колишнім гравцем та запланував з ним черговий етап переговорів про повернення.
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, один із грандів італійської Серії А готовий запропонувати Погба зарплату у розмірі 8 мільйонів євро за сезон, не рахуючи різних бонусів.
Також джерело стверджує, що Реал Мадрид на даному етапі не претендує на Погба, оскільки його головною метою в центр поля залишається талановитий Орельєн Чуамені з Монако.
Певно, як писалося раніше, головним конкурентом Ювентуса за підписання Погба стане Парі Сен-Жермен.