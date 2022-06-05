Италия

Футболіст не задоволений власним становищем у команді Томаса Тухеля.

Півзахисник лондонського Челсі Рубен Лофтус-Чік у цьому сезоні з’являвся на полі в 40 поєдинках (1 гол, 5 гольових передач), проте це все одно не дозволяло назвати його гравцем стартового складу.

26-річний англійський виконавець ще має два роки контракту з "синіми", проте через відсутність прихильності Томаса Тухеля до нього не вважає за потрібне залишатися в Челсі на весь цей період.

Як повідомляє італійська преса, міланський Інтер знає про важкий стан справ у відносинах між Лофтус-Чіком та його головним тренером, тому найближчим часом спробує провести перемовини щодо його можливого трансферу.

Станом на поточний момент, Челсі запитує за свого футболіста компенсацію в розмірі 20 млн євро, що перевищує можливості Інтера, тому італійський клуб найближчим часом буде намагатися зменшити цю суму.

Можливим варіантом є орендна угода між сторонами з виплатою "зміями" зарплатні футболісту в розмірі 3,5 млн євро за сезон.

Нагадаємо, що раніше Рубеном цікавився також і римський Лаціо.