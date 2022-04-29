Италия

Римляни націлилися на півзахисника Челсі.

Лаціо розглядає варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Corriere dello Sport, римляни хочуть підписати Рубена Лофтус-Чіка із Челсі.

У трансфері англійського півзахисника особисто зацікавлений Мауріціо Саррі, який залишився задоволеним співпрацею з гравцем у Челсі.

Нагадаємо, що Мауріціо Саррі подовжить контракт з Лаціо, якщо отримає гарантії на літній трансферний ринок.