Римляни націлилися на півзахисника Челсі.
Рубен Лофтус-Чік, getty images
29 апреля 2022, 23:00
Лаціо розглядає варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Corriere dello Sport, римляни хочуть підписати Рубена Лофтус-Чіка із Челсі.
У трансфері англійського півзахисника особисто зацікавлений Мауріціо Саррі, який залишився задоволеним співпрацею з гравцем у Челсі.
Нагадаємо, що Мауріціо Саррі подовжить контракт з Лаціо, якщо отримає гарантії на літній трансферний ринок.