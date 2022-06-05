Италия

Ще один клуб Серії А розглядає кандидатуру українського форварда.

Нападник національної збірної України та Дніпра-1 Артем Довбик може перебратися до італійської Серії А.

Раніше стало відомо про інтерес до 24-річного українця з боку Торіно, який шукає спадкоємця для Андреа Белотті, а тепер зацікавленість висловив ще один клуб із чемпіонату Італії.

Як повідомляє tuttomercatoweb, у послугах Довбика також зацікавлений Удінезе, який завершив минулий сезон на 12-му рядку.

Але поки що клуб не робив жодних конкретних спроб підписати українця, оскільки ще не визначився з остаточним планом на літнє трансферне вікно.

В достроково завершеному сезоні УПЛ Довбик зіграв 17 матчів, в яких забив 14 м'ячів та віддав п'ять результативних передач.