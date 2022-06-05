Нападник може змінити клубну прописку.
Джованні Сімеоне, getty images
05 червня 2022, 19:27
Ювентус розглядає варіанти посилення атакуючої лінії у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Calciomercato, туринці ведуть переговори щодо підписання Джованні Сімеоне, який став одним із найкращих бомбардирів минулого сезону в Серії А.
Цього сезону Джованні Сімеоне провів 37 матчів, в яких забив 17 голів і віддав 46 результативних передач.
Нагадаємо, що Ювентус готовий платити Погба 8 мільйонів євро за сезон.